بوتين: الأطراف تحترم وقف إطلاق النار في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو الجمعة إن وقف إطلاق النار في سوريا صامد بوجه عام

وقال بوتين إن وقف إطلاق النار كان نتيجة وساطة روسيا وتركيا إلى حد كبير مضيفا أن بلاده تشعر بتفاؤل حذر إزاء فرص التوصل إلى اتفاق سلام في سوريا.

وأضاف "أريد أن أعبر عن تفاؤل حذر بأننا سنتمكن…من التحرك نحو عملية سياسية مكتملة الأركان (لأنه) بالإضافة إلى الموجودين هنا (روسيا وتركيا) هناك أطراف مهمة منها الولايات المتحدة."

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تتوقع أن ترفع روسيا العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على تركيا بالكامل.

وفرضت موسكو عقوبات اقتصادية على أنقرة مع توتر العلاقات بين البلدين بعدما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية فوق سوريا في نوفمبر تشرين الثاني 2015. وجرت استعادة العلاقات رسميا بين البلدين في أغسطس آب العام الماضي.