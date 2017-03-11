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سياسة

بوتين: الأطراف تحترم وقف إطلاق النار في سوريا

أردوغان يلتقي نظيره الروسي في موسكو
أردوغان يلتقي نظيره الروسي في موسكو
10/3/2017

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو الجمعة إن وقف إطلاق النار في سوريا صامد بوجه عام

 

وقال بوتين إن وقف إطلاق النار كان نتيجة وساطة روسيا وتركيا إلى حد كبير مضيفا أن بلاده تشعر بتفاؤل حذر إزاء فرص التوصل إلى اتفاق سلام في سوريا.

وأضاف "أريد أن أعبر عن تفاؤل حذر بأننا سنتمكن…من التحرك نحو عملية سياسية مكتملة الأركان (لأنه) بالإضافة إلى الموجودين هنا (روسيا وتركيا) هناك أطراف مهمة منها الولايات المتحدة."

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تتوقع أن ترفع روسيا العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على تركيا بالكامل.

وفرضت موسكو عقوبات اقتصادية على أنقرة مع توتر العلاقات بين البلدين بعدما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية فوق سوريا في نوفمبر تشرين الثاني 2015. وجرت استعادة العلاقات رسميا بين البلدين في أغسطس آب العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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