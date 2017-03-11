الخدمة السرية تعتقل متسللا بعد دخوله البيت الأبيض

نقلت محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأمريكية عن مصدر لم تسمه قوله إن متسللا يحمل حقيبة على ظهره دخل ساحة البيت الأبيض .

وقالت المصادر إن أفراد الخدمة السرية بالبيت الأبيض تمكنوا من اعتقال المتسلل عند مدخل قرب مقر إقامة الرئيس.

وأضافت المحطة أن الرئيس دونالد ترامب الذي كان موجودا داخل البيت الأبيض في ذلك الوقت بمنأى عن أي خطر من هذا الاختراق الأمني الذي وقع عند منتصف الليل تقريبا.

ولم يتسن الوصول إلى البيت الأبيض للحصول على تعليق بشأن هذا التقرير.

وقالت الخدمة السرية في بيان إن المشتبه به دخل إلى الساحة من الطرف الجنوبي قرب رواق ذي أعمدة عادة ما تلقى به الخطب الرئاسية، والمدخل قريب من مقر إقامة الرئيس.

وحسب البيان جرى فحص حقيبة الظهر وتفتيشها ولم يعثر داخلها على أية مادة تنطوي على خطر.

وبدت الإجراءات الأمنية إزاء الصحفيين الذين دخلوا إلى البيت الأبيض صباح اليوم (السبت) عادية.