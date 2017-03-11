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سياسة

الاتحاد الأوربي يتخلى عن "الصورة التذكارية"

الاتحاد الأوربي يتخلى عن "الصورة التذكارية "
الاتحاد الأوربي يتخلى عن "الصورة التذكارية "
11/3/2017

قرر الاتحاد الاوروبي التخلي عن تقليد التقاط صورة تذكارية تجمع قادته أثناء قممهم في مسعى لإضفاء طابع عصري على المؤسسات الأوربية.

وحتى نهاية 2016 دأب قادة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد على احترام تقليد الوقوف جنبا إلى جنب أمام عدسات المصورين من أجل التقاط صورة جماعية تجسد الوحدة بين دولهم.

ولكن المجلس الأوربي الذي يتولى تنظيم القمم الأوربية التي تحدد الأولويات السياسية للاتحاد أبلغ وسائل الإعلام إنه اعتبارا من القمة التي عقدت في بروكسل يومي الجمعة والسبت الماضيين لن يتم التقاط هذه الصورة التذكارية الجماعية.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى في الاتحاد الأوربي لوكالة ( فرانس برس ) طالبا عدم نشر اسمه إن "الفكرة في جزء منها تكمن في إعطاء صورة أكثر " عصرية " للاتحاد ومؤسساته.

وأضاف أن السبب الآخر وراء التخلي عن هذا التقليد هو رغبة رئيس المجلس دونالد توسك الذي اعيد انتخابه لولاية جديدة الخميس بـ"التخفيف" من عبء هذه القمم التي تعقد تكرارا والتي غالبا ما تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل.

وقال إن "التقاط هذه الصور يمكن حقا أن يستغرق الكثير من الوقت"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي سيسعى إلى التعويض على المصورين بأن يخصص لهم مزيدا من الوقت لالتقاط الصور للقادة أثناء وجودهم في قاعة الاجتماعات الكبرى في مقر المجلس.

وشدد المتحدث على أن قرار التخلي عن تقليد الصورة لا ينطوي على أي مضامين سياسية ولا علاقة له البتة باستعداد الاتحاد لخسارة أحد أبرز أعضائه بعدما قررت بريطانيا الخروج منه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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