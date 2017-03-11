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سياسة

الأسد: القوات الأمريكية على الأرض السورية "غازية" لدخولها دون إذن مني

الأسد في مقابلة مع قناة فينيكس التلفزيونية الصينية
الأسد في مقابلة مع قناة فينيكس التلفزيونية الصينية
11/3/2017

وصف رئيس النظام السوري بشار الأسد القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا وغيرها من القوات التي دخلت دون دعوة بأنها "قوات غازية".

وأضاف الأسد إنه لم ير "شيئا ملموسا" بعد من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيما يتعلق بتعهده بدحر "تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال الأسد في مقابلة مع قناة فينيكس التلفزيونية الصينية إنه "نظريا" لا يزال يرى مجالا للتعاون مع ترمب "لكن عمليا" لم يحدث شيء بهذا الصدد بعد.

وأضاف أن تعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بإعطاء الأولوية لدحر "تنظيم الدولة الإسلامية" كان "مقاربة واعدة" لكن "لم نر شيئا ملموسا بعد فيما يتعلق بهذا الخطاب".

ووصف الأسد الحملة العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة ضد "تنظيم الدولة" في سوريا بأنها "هجمات وغارات عسكرية" تقتصر على مناطق صغيرة وقال "نأمل في أن تقوم هذه الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما سمعناه".

وسئل الأسد عن نشر قوات أمريكية قرب مدينة منبج بشمال البلاد فقال "أي قوات أجنبية تدخل سوريا من دون دعوتنا أو إذننا أو التشاور معنا تعتبر قوات غازية. ولا نعتقد أن هذا سيكون مفيدا".

كما قال إنه ينبغي محاربة "الإرهابيين" والدخول في حوار لحل الأزمة السورية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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