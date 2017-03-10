هآرتس: حماس ستعلن استقلالها عن الإخوان وستعترف بحدود 67

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الخميس، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستعلن استقلالها عن جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت الصحيفة أن الحركة ستوافق على مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، من دون الاعتراف بإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة حماس ستنشر قريبا برنامجا سياسيا جديدا، تعلن فيه استقلالها عن جماعة "الإخوان"، وستعرف نضالها ضد إسرائيل كـ "نضال ضد الاحتلال وليس ضد اليهود".

وأضافت أنه من المتوقع أن تعترف حماس بالنضال الشعبي غير العنيف ضد الاحتلال كوسيلة شرعية، إلى جانب النضال المسلح.

وأوضحت هآرتس أنه سيتم نشر البرنامج الجديد بعد قيام الحركة بانتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي، مشيرة إلى أنه حسب التقديرات الإسرائيلية فإن زعيم حماس السابق في غزة إسماعيل هنية سيحل مكان خالد مشعل في منصب رئيس المكتب.

من جانبه رفض مشير المصري المتحدث باسم حركة حماس في غزة ما جاء بتقرير الصحيفة الإسرائيلية واصفًا إياه بالتكهنات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع "الجزيرة مباشر" أن حماس تتحفظ في الحديث بخصوص ميثاقها السياسي الجديد قبل الإعلان الرسمي عنه.

وأكد المتحدث باسم الحركة أن الميثاق الجديد لحماس لن يتخلى عن ثوابت الحركة الأساسية.