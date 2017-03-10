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سياسة|مصر

مقتل ضابطين بالشرطة المصرية في هجوم بالعريش

أفراد من الجيش المصري في سيناء
أفراد من الجيش المصري في سيناء
10/3/2017

قال مصدر أمني مصري، إن ضابطي شرطة قُتلا فيما أصيب 4 آخرين بينهم ضابطان؛ إثر تفجير استهدف مدرعة شرطية في محافظة شمال سيناء.

وأوضح المصدر، الذي لم تكشف وكالة الأناضول عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن عبوة ناسفة انفجرت في مدرعة أثناء سيرها بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء؛ ما أدى إلى مقتل ضابطين اثنين وإصابة اثنين آخرين ومجند بالشرطة ومسعف بوزارة الصحة ، بجروح متوسطة.

وأشار المصدر إلى أن الضابطين أحدهما برتبة نقيب، والآخر برتبة مقدم، والضابطين المصابين برتبتي ملازم ونقيب، فيما تعرضت المدرعة للتدمير بشكل كلي.

ولم تصدر وزارة الداخلية بياناً رسميا حول الهجوم حتى الساعة 21:30  تغ.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان الجيش المصري تدمير نفقين رئيسيين جنوب مدينة رفح (شمال شرق) على الشريط الحدودي المحاذي لقطاع غزة، وقتل أحد المسلحين وضبط 70 آخرين.

وفي ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية مقتل مسؤول أمني بارز، وإصابة ضابط وعنصري أمن بالشرطة؛ إثر هجوم بعبوة ناسفة استهدف مدرعة للشرطة في شمال سيناء.

وعلى نحو متكرر، تشهد محافظة شمال سيناء، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة "ولاية سيناء" التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة.

 

المصدر : الأناضول
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