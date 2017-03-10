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شاهد: قتيلان وجريح في حالة خطرة بإطلاق نار بمقهى في بازل السويسرية

10/3/2017

قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح خطيرة في إطلاق نار على مقهى في وسط مدينة بازل السويسرية.

فقد أطلق مسلحان النار على رواد مقهى في وسط مدينة بازل، مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطرة قبل أن يلوذا بالفرار، كما أعلنت سلطات المدينة الواقعة في شمال غرب سويسرا.

وقالت النيابة العامة في مدينة بازل " إن رجلين دخلا مقهى وأطلقا النار مرات عدة، حيث قتلا اثنين من الزبائن" وأصيب ثالث بجروح و"حالته حرجة".

ولم يشر بيان النيابة إلى هوية مطلقي النار ولا دوافعهما، مكتفيا بالقول أنهما تمكنا من الفرار ، كما لم تعلن السلطات عن هوية القتيلين والجريح.

وأوضحت الشرطة أن عددا من المارة أخطروها بالهجوم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى المحققين فإن المهاجمين فرا من المقهى باتجاه محطة قطارات مجاورة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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