شاهد: تحطم طائرة هليكوبتر بعد اصطدامها ببرج في إسطنبول

قتل 5 أشخاص (الجمعة) في تحطم مروحية تابعة لشركة خاصة، على الجانب الأوربي من مدينة إسطنبول التركية.

وأعلن والي إسطنبول، واصب شاهين، في تصريح " للأناضول " أن الطائرة حلقت من مطار أتاتورك وسقطت في منطقة "بيوك جكمجه" بعد دقائق من إقلاعها.

وقال إن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص وأن أعمال إزالة حطام الطائرة وإعادة فتح الطريق مستمرة.

وأوضحت وزارة المواصلات والملاحة البحرية والاتصالات التركية في بيان أن "المروحية تحطمت بسبب اصطدامها ببرج تلفزيوني".

من جهتها قالت شركة أجزاباشي المالكة للطائرة إنه كان على متنها 4 شخصيات روسية في زيارة عمل.

من جهة أخرى، قال مراسل" الأناضول " إن مروحية من طراز "سيكورسكي" تابعة لشركة تركية خاصة كانت متجهة إلى ولاية بيلاجيك شمال غربي البلاد، موضحا أن 7 أشخاص بينهم أجانب كانوا على متن المروحية، بالإضافة إلى طيارين اثنين.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" والشرطة تواصل البحث عن قتلى أو جرحى في المنطقة التي سقطت فيها المروحية.

وقال رئيس فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في المنطقة التي سقطت فيها المروحية، إلكر غوربوز، إن "فرق الانقاذ عثرت على 5 جثث، لكن المروحية كان على متنها 7 أشخاص حين حلقت".