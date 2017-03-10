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سياسة|كوريا الجنوبية

شاهد: المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تعزل رئيسة البلاد

10/3/2017

أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة قرار توجيه الاتهام للرئيسة باك جون هاي وعزلها عن منصبها فيما يتعلق بفضيحة فساد.

وستصبح باك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تُجبر على ترك المنصب، وبموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.

وقال لي جونغ مي رئيس المحكمة بالإنابة "نعزل باك جون هاي من المنصب.. تصرفاتها خانت ثقة الشعب، ما قامت به يمثل انتهاكا خطيرا للقانون لا يمكن التسامح بشأنه".

ويمثل الحكم بتأييد تصويت البرلمان في التاسع من ديسمبر / كانون الأول لعزل باك فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ التطور الأكثر إثارة في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر.

ووجه الادعاء الاتهام لباك، التي ستفقد حصانتها الرئاسية من الملاحقة القضائية، في قضيتين مرتبطتين بالفضيحة مما يشير إلى إمكانية التحقيق معها وقد تواجه إجراءات قانونية.

وكان قد تم تجريد باك من سلطاتها بعد تصويت البرلمان على عزلها لكنها ظلت في المجمع الرسمي للرئاسة المسمى بالقصر الأزرق، ولم تمثل باك أمام المحكمة اليوم.

وتم تعيين رئيس الوزراء هوانغ كيو ان رئيسا بالإنابة وسيظل في ذلك المنصب لحين إجراء انتخابات.

وتجمع مئات المتظاهرين من أنصار باك ومعارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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