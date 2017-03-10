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سياسة

شاهد: القبض على قاتل طفل تباهى بجريمته على الإنترنت في ألمانيا

10/3/2017

قالت الشرطة الألمانية الخميس إنها ألقت القبض على مراهق يشتبه في قيامه بقتل صبي 9 أعوام ونشر صور الجثة على الإنترنت.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المراهق  19 عاما ويدعى "مارسيل إتش" وذلك بعد عملية بحث للشرطة استغرقت ثلاثة أيام ، حيث ذهب القاتل إلى مطعم للوجبات الخفيفة في  بلدة هيرنه غربي ألمانيا، التي وقعت جريمة القتل فيها، وقال هناك "أنا الشخص الذي يبحثون عنه.. من فضلكم أبلغوا الشرطة".

وأبلغ مارسيل الشرطة بعد القبض عليه عن حريق في مبنى مجاور وعثرت الشرطة هناك على جثة.

وتم العثور على جثة الطفل 9 أعوام وبها آثار طعنات في قبو خاص بأحد جيران مارسيل الاثنين.

وبحسب الشرطة، التقط مارسيل صورا لنفسه ملطخا بالدماء بجانب جثة الطفل ونشرها على الإنترنت. 

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المراهق قد تباهى عبر أحد منتديات الإنترنت بأنه أزال شريحة هاتفه المحمول ليراوغ السلطات لمدة ثلاثة أيام. 

وقالت أسرة الطفل القتيل ويدعى "جادين" لوكالة الأنباء الألمانية عبر محاميها رينهارد بيتر إنها "شعرت بالارتياح" بعد أن تم القبض على مارسيل.

وأضاف بيتر: "التساؤل الخاص بسبب قيامه بذلك هو الأكثر أهمية، فالأسرة ترغب في فهم ما حدث".

وقال المحامي إن مارسيل جذب جادين إليه بأن طلب منه أن يمسك له سلما خشبيا، حيث سمع شقيق الطفل القتيل تلك المحادثة بمحض الصدفة.  

 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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