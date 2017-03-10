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شاهد: أردوغان يتصل بطفل مريض بالسرطان ويعده بلقائه

10/3/2017

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مرئيا بالطفل "بدر هان" المريض بسرطان الدم، واعدا إياه باللقاء في المجمع الرئاسي

ونشر المركز الإعلامي في المجمع الرئاسي صورا من اللقاء، الذي جرى مساء الخميس، والذي أخبر فيه الطفل برد هان، الرئيس التركي بمدى حبه له، والجهود الكبيرة التي بذلها في سبيل إجراء هذا الاتصال.

ولدى سؤاله حول موعد اللقاء، قال أردوغان: "اطلب من أمك أن تجلبك إلى عمك أردوغان، سأخبر الآن عمك حسن هنا لكي ينسق مع والدتك، ولدى قدومي إلى أنقرة، سنقوم باستدعائكم للمقابلة، هل اتفقنا؟".

وأوضح "بدر هان" أنه تعلم القراءة والكتابة قبل ذهابه إلى المدرسة، ثم قرأ شعر بعنوان "أنا الأناضول" للرئيس التركي، ما جعل أردوغان يصفق له ويدعو له بالتوفيق الدائم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية
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