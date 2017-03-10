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سياسة|ألمانيا

إصابة 7 أشخاص في هجوم بفأس في محطة قطارات بألمانيا

محطة القطارات الرئيسية بدوسيلدورف
محطة القطارات الرئيسية بدوسيلدورف
10/3/2017

أصيب 7 أشخاص حالات 3 منهم خطيرة، مساء الخميس، إثر هجوم بفأس في محطة القطارات الرئيسية بمدينة دوسيلدورف عاصمة ولاية شمال الراين.

ونقلت الاذاعة الألمانية عن متحدث باسم الشرطة الاتحادية، راينر كيرشينس، إن قوات الأمن هرعت إلي محطة القطارات الرئيسية بدوسيلدورف بعد إبلاغ عن هجوم بفأس، أدى لإصابة عدد من الأشخاص.

وأضاف أن الشرطة اعتقلت شخصين مشتبه بهما، واصفا الأمر بأنه "هجوم مسعور".

ولفت المتحدث إلي أن البحث جار عن مشتبه بهم آخرين، متابعا أن عددا كبيرا من رجال الشرطة ينتشرون في المحطة بعد الهجوم.

وذكرت الصحيفة أن أحد المشتبه بهم، قفز من على أحد الجسور، في محاولة للهروب، لكن القوات الخاصة التابعة للشرطة تتبعته واستطاعت توقيفه.

وأغلقت الشرطة محطة القطارات عقب الهجوم.

وحسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية، انتشرت الشرطة في محيط المحطة وحلقت طائرات الهيلوكوبتر فوق الموقع.

ونقلت بيلد عن شاهد عيان قوله "كنا نقف علي الرصيف في انتظار القطار، وحينما وصل، هبط شخص منه حاملا فأسا، وأصاب أشخاصا"، مضيفا "شوهدت الدماء في المكان".

وزار عمدة المدينة، توماس جيزيل، موقع الهجوم، وحصل على إفادة بملابسات الواقعة من الشرطة.

ولم يعرف على الفور دوافع الاعتداء.

المصدر : الأناضول
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