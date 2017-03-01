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سياسة

مصادر إثيوبية: إحباط هجوم مسلح على "سد النهضة"

أعمال إنشائية بسد النهضة
أعمال إنشائية بسد النهضة
1/3/2017

تصدت القوات الإثيوبية لهجوم مسلح استهدف أمس الثلاثاء سد النهضة شمال غربي البلاد، بحسب مصادر سياسية.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة في الحكومة الإثيوبية للأناضول، بأن القوات المسلحة الإثيوبية المكلفة بحماية سد النهضة تصدت أمس لهجوم شنته مجموعة مسلحة تابعة للمعارضة الإثيوبية.

وحسب المصادر فإن القوات الإثيوبية تمكنت من أسر 8 عناصر من المجموعة المهاجمة وقتلت عددا آخر(لم تحدد رقماً)، كما استولت على عتاد عسكري وأسلحة تابعة للمجموعة.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المجموعة المسلحة تتبع حركة "قنبوت سبات"(حركة 7 مايو) المعارضة والمحظورة التي تتهم إثيوبيا إرتيريا بإيوائها وهو ما دأبت أسمرة على نفيه .

ولم يصدر عن السلطات الإثيوبية أي بيان رسمي حول الموضوع حتى الساعة 14.20بتوقيت غرينتش.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن محاولة لاستهداف سد النهضة الذي يستمر العمل على تشييده على نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد قامت بإجراءات أمنية مشددة حول المناطق القريبة من السد واعتبرتها منطقة "محظورة" جواً وبراً.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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