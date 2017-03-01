مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة بفرنسا قد تواجه عقوبة السجن

صوّتت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي، لصالح قرار رفع الحصانة البرلمانية الأوروبية عن مارين لوبان.

وجاء تصويت اللجنة على رفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية عن اليمين المتطرف، بسبب نشرها تغريدات احتوت على مشاهد عنف قالت إن تنظيم الدولة قد ارتكبها..

وجاء التصويت على رفع حصانة لوبان بناءً على طلب النيابة العامة الفرنسية، وصوّت لصالح القرار 18 عضوًا فيما رفضه 3 أعضاء.

وستعرض نتيجة التصويت على البرلمان الأوروبي، وفي حال أقر البرلمان نتائج التصويت، فإنّ لوبان ستواجه المحاكمة.

وبحسب القوانين الفرنسية، فإنّ "نشر صور تتسم بالعنف، يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 3 أعوام، وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو".

ومن المنتظر أن تجري الجولة الأولى من محاكمة لوبان في أبريل/ نيسان المقبل.

وتخضع لوبان التي تخوض سباقًا محتدمًا مع اثنين من المرشحين لخلافة فرانسوا أولاند، للتحقيق فى فرنسا بسبب 3 صور نشرتها على تويتر في 2015 لعمليات إعدام نفذها تنظيم الدولة ، منها إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي