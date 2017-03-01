كلمة رئاسية "تقليدية" لترمب في أول خطاب له أمام الكونغرس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه منفتح على إصلاح واسع لنظام الهجرة ببلاده في تحول عن لهجته المتشددة خلال الحملة الانتخابية.

وأكد ترمب، في أول كلمة له أمام الكونغرس رغبته في التركيز على المشكلات في الداخل بتعزيز الاقتصاد من خلال إصلاحات ضريبية واستثمارات بقيمة تريليون دولار في البنية التحتية وإصلاح قانون الرعاية الصحية الذي صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال ترمب إن من الممكن إعداد خطة إصلاح موسعة بشأن الهجرة إذا رغب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس في الوصول إلى حل وسط، موضحا أن الهجرة إلى الولايات المتحدة ينبغي أن تقوم على نظام يستند إلى الجدارة وليس على الاعتماد على المهاجرين الأقل مهارة.

وقال إن الإصلاحات من شأنها زيادة الأجور ومساعدة الأسر التي تواجه صعوبات على الانضمام إلى الطبقة المتوسطة.

وقال الرئيس الجمهوري الذي تبنى نهجا متشددا ضد المهاجرين غير القانونيين في حملته الانتخابية في 2016 "أعتقد أن من الممكن إحداث إصلاحات حقيقية وإيجابية بشأن الهجرة .. ما دمنا نركز على الأهداف التالية: تعزيز الوظائف والأجور للأمريكيين .. تقوية أمن بلدنا.. وإعادة الاحترام إلى قوانينا."

وكان ترمب قد استغل أسابيعه الأولى في السلطة لتكرار الوعود ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك وتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير القانونيين الذين يرتكبون جرائم.

ودعا ترمب الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون إلى إلغاء ووضع بديل لقانون الرعاية الصحية الذي صدر في عهد أوباما مع إصلاحات توسع الخيارات المتاحة، وتزيد الاستفادة بالرعاية الصحية وتقلص التكاليف.

ولا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف بينما يعارض الديمقراطيون بشدة أي تدخل في النظام الذي يوفر الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.

وأصر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطابه على أن غارة وقعت باليمن في يناير /كانون الثاني كانت ناجحة وجمعت معلومات حيوية ضد فرع تنظيم القاعدة هناك برغم الشكوك حول فاعلية المهمة.

ورد البيت الأبيض على الانتقادات للغارة وهي الأولى من نوعها التي يجيزها ترمب باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة، في حين وصف والد الجندي القتيل أوينز العملية بأنها " غبية"، ودعا في مقابلة صحفية في مطلع الأسبوع إلى فتح تحقيق حولها.

وبدا خطاب ترمب كلمة رئاسية أكثر تقليدية من خطاب التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني والذي رسم فيه صورة قاتمة للولايات المتحدة.