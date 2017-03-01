شاهد: تحت وطأة الفقر.. أطفال يأكلون من القمامة في مصر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر أطفالا يأكلون من القمامة في مصر.

وتناولت وسائل إعلام مصرية المقطع وقالت إن الطفلين اللذين ظهرا خلاله يجمعان الزجاجات البلاستيكية من أجل بيعها والإنفاق على أسرتهما بسبب مرض والدهما.

وأظهر المقطع الطفلين وهما يأكلان بعض الفضلات من أكياس القمامة المنتشرة في المكان أُثناء جمعهما الزجاجات البلاستيكية.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تفاقمت أثارها على المصريين خاصة بعد تحرير سعر العملة المحلية "الجنيه" منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي ما نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار السلع بدون زيادة مماثلة في الأجور.

كما سجلت الأرقام الرسمية زيادة في البطالة ومعدلات التضخم، فيما توقع اقتصاديون استمرارا للأزمة خاصة في ظل استمرار تراجع القطاع السياحي وانخفاض عائدات قناة السويس وزيادة معدلات الدين المحلي والخارجي .