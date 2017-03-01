شاهد: المتهمتان بقتل شقيق زعيم كوريا الشمالية تمثلان أمام المحكمة بسترة واقية

اتهمت ماليزيا الأربعاء امرأتين إحداهما إندونيسية والأخرى فيتنامية بقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

وقد تواجه الإندونيسية ستي عائشة -25 عاما- والفيتنامية دوان ثي هونغ -28 عاما-عقوبة الإعدام إذا أدينتا بقتل كيم في مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير/ شباط.

ونقلت الشرطة المرأتين إلى المحكمة وهما مكبلتان وترتديان سترتين واقيتين من الرصاص مما يعكس مخاوف السلطات الماليزية من إمكانية أن تقدم عناصر أخرى ضالعة في الأمر على محاولة إسكاتهما.

ولم تدفع أي منهما بالبراءة أو تعترف بارتكاب الجريمة بعد أن تليت عليهما الاتهامات.

لكنهما قالتا لدبلوماسيين زاروهما في السجن إنه تم التغرير بهما لارتكاب عملية الاغتيال دون علمهما بالأمر، ويقول مسؤولو مخابرات أمريكيون وكوريون جنوبيون إن عملاء كوريين شماليين خططوا للمسألة.

وقالت المرأتان لدبلوماسيين من بلديهما إنهما حصلتا على مال للمشاركة في عمل كانتا تعتقدان إنه مزحة في أحد برامج تلفزيون الواقع، وقال دبلوماسيون إندونيسيون إن عائشة أبلغتهم إنها حصلت على نحو 90 دولارا ممن خدعها كي تشارك في الواقعة.

وقال محامي هونغ للصحفيين خارج المحكمة إن موكلته أبلغته أنها بريئة.

وأضاف سيلفام شانموجام "نفت. نفت.. قالت أنا بريئة’."

وتابع "هي مغمومة بالطبع لأنها تواجه عقوبة الإعدام."

وجلسة المحاكمة المقبلة ستكون في 13 أبريل/ نيسان عندما يطالب الادعاء بمحاكمة المتهمتين معا.

وكان كيم جونغ نام قد انتقد نظام عائلته وأخيه كيم جونغ أون.

وقالت الشرطة إن المرأتين وضعتا غاز الأعصاب (في.إكس) على وجهه في واقعة رصدتها كاميرات المراقبة الأمنية، وهذه المادة الكيميائية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل.

وقُتل كيم في المطار أثناء انتظاره الطائرة التي ستقله إلى مكاو بالصين حيث يقيم تحت حماية بيجين منذ أن انتقل للعيش في المنفى منذ سنوات.

وقالت الشرطة إن كوريين شماليين آخرين مطلوبون لصلتهم بالواقعة بمن فيهم مسؤول بالسفارة في كوالالمبور.