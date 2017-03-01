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سياسة

حقوق نشر كتابين لأوباما وزوجته تتجاوز 60 مليون دولار

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل
1/3/2017

أعلنت دار "بنغوين راندم هاوس" للنشر الثلاثاء أنها وقعت اتفاقا لنشر كتابين جديدين للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل

ولم يتم الكشف عن بنود الاتفاق الذي حصلت بموجبه بنغوين راندم هاوس على حقوق النشر العالمية للكتابين.

ولدى إعلانها عن الصفقة في بيان قالت دار النشر إن الزوجين ينويان التبرع "بجزء كبير من عائدات التأليف لجمعيات خيرية" بما في ذلك مؤسسة أوباما.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن أشخاص مطلعين أن الاتفاق جاء في أعقاب منافسة حامية للحصول على الحقوق العالمية لنشر الكتابين تجاوزت فيها العروض التي قدمها المتنافسون 60 مليون دولار وهو رقم قياسي لمذكرات رئيس أمريكي.

وقامت "بنغوين" بنشر الكتب الثلاثة السابقة التي ألفها أوباما — "أحلام من أبي" و "جرأة الأمل" و "إليكما أغني:  رسالة إلى ابنتي".

ولم تكشف الشركة عن موضوع الكتابين المقبلين أو الإطار الزمني لنشرهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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