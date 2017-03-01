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سياسة

جولة مباحثات جديدة بين المعارضة السورية ودي ميستورا

رئيس وفد المعارضة السورية المفاوض نصر الحريري يسير مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا
رئيس وفد المعارضة السورية المفاوض نصر الحريري يسير مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا
1/3/2017

قال مراسل الجزيرة في جنيف إن جولة مباحثات جديدة بدأت الأربعاء بين وفد المعارضة السورية والمبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا.

وأضاف أن المعارضة ستجتمع في وقت لاحق الأربعاء مع غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، وهو اللقاء الذي كان مقررا أن يعقد أمس لكنه تأجل.

ويلتقي وفد المعارضة السورية المفاوض مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لمعرفة رد وفد النظام على ورقة دي ميستورا الخاصة بالانتقال السياسي، كما يبحث مع وفد المعارضة القضايا الإجرائية لمفاوضات جنيف التي ما زالت عالقة بعد مرور أسبوع على انطلاقها.

ويجتمع وفد الهيئة العليا للمفاوضات اليوم بغينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، الذي قال عقب لقائه وفد النظام إن من السابق لأوانه تقويم مفاوضات جنيف.

وأضاف غاتيلوف للصحفيين أن "محاربة الإرهاب" في سوريا يجب أن تبقى أولوية على جدول أعمال مفاوضات جنيف، إلى جانب غيرها من المسائل التي اقترحتها موسكو بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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