بنس: ترمب يصدر أمرا جديدا بتقييد السفر لأمريكا

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إصدار أمر جديد يتعلق بفرض قيود على السفر إلى الولايات المتحدة في غضون الأيام المقبلة.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الأربعاء إن ترمب يعتزم الانتهاء من أمر جديد يتعلق بتقييد السفر إلى الولايات المتحدة في الأيام القادمة وذلك بعد أن أوقفت محاكم اتحادية العمل بقرار حظر السفر الذي أصدرته الإدارة في وقت سابق.

كان مصدر بالبيت الأبيض قال في وقت سابق إن الأمر الجديد سيعلن على الأرجح الأربعاء.

وقدمت أكثر من 20 دعوى قضائية أمام محاكم أمريكية ضد حظر السفر الصادر في 27 يناير كانون الثاني والذي يحظر مؤقتا دخول مواطني سبع دول هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة بالإضافة إلى وقف البرنامج الأمريكي الخاص باستقبال اللاجئين.

وعلقت محكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة التاسعة قرار الحظر خلال حكم أصدرته في القضية التي رفعتها ولاية واشنطن. وقالت إدارة ترمب في أعقاب ذلك إنها ستصدر أمرا جديدا.

وقال نائب الرئيس الأمريكي لمحطة (سي.بي.إس) "إنهم يضعون اللمسات الأخيرة على ذلك الأمر التنفيذي. سيعلن عنه في الأيام القليلة القادمة."

وأثار الأمر الأصلي حالة من الفوضى في المطارات. ولم يتمكن أشخاص ومنهم حاملو البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة على الأراضي الأمريكية من دخول الولايات المتحدة بصفة مؤقتة فيما حاولت الوكالات الاتحادية تفسير التوجيهات الجديدة.

وتقول الإدارة الأمريكية إن الأمر الجديد سيستثني على الأرجح أصحاب الإقامة الدائمة القانونية مما يجعل من الصعب على المعارضين الطعن على الحظر.