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سياسة

ملياردير يعرض 5 ملايين دولار لمن يحل هذا اللغز

الملياردير السويدي لاسلو سومباتفالي
الملياردير السويدي لاسلو سومباتفالي
9/2/2017

عرض الملياردير السويدي لاسلو سومباتفالي خمسة ملايين دولار أمريكي لمن يتمكن من القيام بمهمة محددة، اشترطها لنيل هذا المبلغ.

وتتلخص المهمة في وضع وتطوير نظام حكم للعالم أجمع، أفضل من النظام المعمول به حالياً، على أن يعمل هذا النظام على مقاومة التغير المناخي ويَحدَّ من نسبة الفقر.

ويرغب رجل الأعمال ومؤسس شركة Global Challenges من خلال دعوته تلك في إيجاد الشخص الذي يعمل على تطوير النظام الدولي الحالي، بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك لأن النظام الحالي لم يعد قادراً على مجابهة مخاطر القرن الحادي والعشرين، مضيفا أنه من الواجب بشكلٍ ملحٍّ إيجاد أفكار جديدة وناضجة لمواجهة التحديات العالمية الحالية.

التطوير الذي يرغب فيه لاسلو سومباتفالي يشمل حلَّ المشاكل العالمية، كالزيادة السكانية والتغير المناخي والفقر، إذ يوجد ما يقرب من 800 مليون شخص على مستوى العالم تحت خط الفقر، لدرجة أنهم جوعى لا يملكون حتى طعامهم، وحتى عندما انخفض ذلك العدد منذ العام 1990 طبقاً لبرنامج الغذاء العالمي وهبط إلى ما يقرب من 216 مليون شخص، ما زال هناك شخص من بين كل تسعة أشخاص على مستوى العالم يبيتون جوعى، بالإضافة إلى وجود ثلاثة ملايين طفل يموتون كل عام نتيجة سوء التغذية.

وفي الفيديو الذي يعرض "جائزة التحديات العالمية للعام 2017" يدعو سومباتفالي الجميعَ لإرسال أي مقترحات إليه حتى 24 مايو/ أيار.

المصدر : هفنغتون بوست
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