مكتب تحقيقات: حريق المركز الإسلامي في تكساس متعمد

قال المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات إن الحريق الذي التهم مسجدا في تكساس في يناير وقع عمدا.

وأضاف المكتب أنه تقرر صرف مكافأة تصل إلى 30 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقالات.

وشب الحريق في المركز الإسلامي بمدينة فيكتوريا على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي ولاية هيوستن الأمريكية بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أمر تنفيذي يحظر مؤقتا على مواطني سبع دول مسلمة دخول الولايات المتحدة.

ولم تعثر السلطات على دليل يربط بين الحريق والأمر التنفيذي.

وتقول منظمات حقوقية إسلامية أمريكية إنها تعتبر الحريق جزءا من موجة متنامية من التعصب ضد المسلمين في البلاد.

وقال المكتب إن الحريق دمر المبنى وتسبب في خسائر مادية تقدر بنحو 500 ألف دولار.