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سياسة|ألمانيا

محكمة ألمانية تنتصر لمعلمة تعرضت لـ"تمييز" بسبب حجابها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
9/2/2017

حكمت محكمة في ولاية برلين بتعويض تدفعه الولاية لصالح سيدة محجبة تم منعها من العمل كمعلمة في مدرسة ابتدائية.

واعتبر قرار محكمة العمل في برلين أن حكومة الولاية "مارست التمييز" ضد المعلمة المحجبة؛ حيث لم تقدم دليلا على أن عملها سيمثل خطرا ملموسا وسيضر بجو السلام في المدرسة.

وحكمت المحكمة بدفع تعويض بقيمة راتب شهرين للمعلمة؛ أي ما يعادل 8 آلاف و680 يورو.

ويمكن لولاية برلين أن تطعن على القرار.

وتمنع ولاية برلين المدرسات المحجبات من التدريس في المدارس، بناء على "قانون الحياد" الذي يحظر الرموز والملابس الدينية في المدارس وبين رجال الشرطة وفي المؤسسات القضائية.

إلا أن المحكمة الدستورية الألمانية حكمت في عام 2015 بإمكانية قيام معلمتين محجبتين بالتدريس بالحجاب، وقال قرار المحكمة كذلك إنه يمكن فرض حظر على الحجاب في حال مثل تهديدا ملموسا لجو السلام في المدرسة.

المصدر : الأناضول
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