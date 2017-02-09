ماي: أمر الهجرة الذي أصدره ترمب كان خطأ

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الخميس إن الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

ويحظر مؤقتا دخول المواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة خطأ وإن بريطانيا لا تعتزم تبني سياسة مماثلة.

وكان أمر ترمب قد اعلن بعد ساعات قليلة من أول اجتماع يعقده مع ماي في واشنطن الشهر الماضي وحظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما.

وقالت ماي لدى سؤالها عن الأمر خلال مؤتمر صحفي "اعتقدنا أن هذا كان خطأ ومثيرا للانقسام… إنها ليست سياسة يمكن أن تتبناها المملكة المتحدة."