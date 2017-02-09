شاهد: لحظة وقوع انفجار بمفاعل نووي في فرنسا

وقع انفجار في محطة فلامانفيل النووية شمال غربي فرنسا الخميس من دون أن يسفر عن إصابات خطيرة

واستبعدت السلطات المحلية خطر وقوع تسرب نووي نتيجة الانفجار .

وأوضح المسؤول بالإدارة المحلية في منطقة المانش جاك فيتكوفسكي أن "جهاز تهوية انفجر في منطقة غير نووية. مشددا على أن المسألة انتهت، وأن فرق الإنقاذ بدأت بمغادرة مكان حدوثه.

ووصف مدير مكتبه أوليفييه مارميون لفرانس برس، الانفجار بأنه "حادث فني، وقال إنه ليس حادثا نوويا". وكانت الإدارة المحلية قد أشارت في وقت سابق من صباح الخميس أن الانفجار "حادث فني كبير".

كما أفادت الإدارة عن إصابة خمسة أشخاص "بتسمم بسيط" نتيجة استنشاق الدخان المنبعث.

وأوضحت الهيئة المشغلة للمحطة التابعة لشركة كهرباء فرنسا أنها لاحظت "اندلاع حريق صباحا في غرفة المحركات في الشطر 1 في محطة فلامانفيل أدى إلى فرقعة" متجنبا استخدام كلمة "انفجار".

كذلك توقف إنتاج أحد المفاعلين النوويين في المحطة بحسب الإدارة و"كهرباء فرنسا".

وبدأت محطة فلامانفيل في النورماندي العمل في الثمانينيات.

ومنذ 2007، يجرى في فلامانفيل، بناء مفاعل نووي من الجيل الثالث لزيادة طاقة الإنتاج ومستوى الأمان.