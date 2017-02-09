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سياسة

باكستان تتهم الهند ببناء "مدينة نووية سرية"

طائرات بسلاح الجو الهندي
طائرات بسلاح الجو الهندي
9/2/2017

اتهمت باكستان جارتها الهند ببناء "مدينة نووية سرية" ومضاعفة برنامجها النووي

مشيرة أن هذا من شأنه أن يقوّض التوازن الاستراتيجي للقوى في المنطقة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية، نفيس زكريا، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقده الخميس.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن "زكريا" قوله، إن الهند تقوم بإجراء اختبارات لصواريخ عابرة للقارات، محذرًا من أن "خطوات مثل تلك من شأنها أن تؤثر على التوازن الحالي للقوى في المنطقة".

وأضاف أن بلاده "تبقى ملتزمة في مبادئ التعايش السلمي مع جميع جيرانها، بما فيهم الهند"، مشيرًا إلى ضرورة أن تنتهج الحكومة الهندية نفس الخطوات التي تتبعها باكستان من أجل السلام.

ولم يصدر عن الجهات الهندية أية تعليقات بخصوص تصريحات الجارة الباكستانية.

وتشهد العلاقات الباكستانية الهندية توتراً، من وقت لآخر، على خلفية النزاع القائم بينهما بسبب إقليم "كشمير".

وتطلق الهند على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم اسم "جامو وكشمير"، وهو ذو أغلبية مسلمة، ومتنازع عليه بين إسلام آباد، ونيودلهي.

ويخضع الإقليم ذو الأغلبية المسلمة لسيطرة كل من الهند وباكستان، وترى كل دولة أن لها الحق في السيادة على الإقليم بكامله.

المصدر : الأناضول
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