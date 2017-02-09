الزهار: العلاقات مع مصر بدأت في التحسن

قال قيادي بحركة حماس إن العلاقات مع مصر أصبحت أفضل مما كان عليه الوضع في السابق، لكنه قال إن مصر تطلب ما يفوق إمكانيات الحركة.

وأضاف محمود الزهار في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن الصورة باتت أفضل مما كان عليه الوضع قبل عام، حيث لم تكن هناك أي اتصالات أو نقاشات أو لقاءات.

وأكد الزهار أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تعادي مصر أو أي نظام فيها، كما أنها لا تتعاون مع أي جهات داخل مصر تهدد أمنها.

وقال الزهار إن محادثات الوفد الأمني للحركة الذي زار القاهرة مؤخرا كانت إيجابية، وأكدت فيها الحركة على ثوابتها من القضية الفلسطينية والأمن المصري.

وأضاف الزهار أن وفد حماس أكد على حق المقاومة في الحصول على سلاحها بأي صورة، وأن بوصلة المقاومة موجهة للعدو الصهيوني.

وتابع الزهار أن الوفد الأمني أجاب عن تساؤلات أمنية كانت لدى النظام المصري، وقدم معلومات لهم في هذا الإطار.

وذكر أن اللقاءات الأمنية يجب أن تتبعها لقاءات سياسية أخرى لرسم سياسات للتعامل بين الجانبين.

وعن قضية المختطفين الأربعة من الحركة في مصر، قال إن السلطات المصرية لم تقدم أي معلومات تخص هذا الأمر.

وذكر الزهار أن الجانب المصري أبدى رغبته في تحسين أوضاع التجارة مع غزة، والسماح بالتبادل التجاري عبر المعابر.