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سياسة

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 5 بغارة على الحدود بين غزة ومصر

مقتل فلسطينيين في غارة إسرائيلية
مقتل فلسطينيين في غارة إسرائيلية
9/2/2017

استشهد فلسطينيان اثنين وأصيب 5 في غارة جوية فجر اليوم الخميس على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان صحفي إن الشهيدين، والجرحى سقطوا جراء  استهداف طائرة حربية لنفق بصواريخ.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي القول إن الغارة جاءت ردا على صواريخ أطلقت على إيلات انطلاقا من سيناء المصرية.

من جانبه نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الغارة ، وقالت مصادر إسرائيلية عسكرية خاصة للجزيرة إن الجيش المصري هو من نفذ الغارة.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن مسلحين في شبه جزيرة سيناء أطلقوا نحو سبعة صواريخ صوب جنوب إسرائيل، مضيفا أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت ثلاثة صواريخ.

 

 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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