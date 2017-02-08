شاهد: وفاة شاب داخل قسم شرطة بمصر واتهامات للشرطة بتعذيبه حتى الموت

اتهم أهالي الشاب "إيهاب محمد عبد الجابر" ضباط قسم شرطة مركز "كفر الزيات" بمحافظة الغربية شمال القاهرة بقتله.

وكان الشاب قد ألقي القبض عليه برفقة إثنين من زملائه "أحمد صبري نصار" و"أحمد سعيد الحايس" أمس الثلاثاء، لكن تم إخلاء سبيلهما بينما ظل إيهاب محتجزاً داخل ديوان قسم شرطة المركز، ليتم الإعلان عن وفاته اليوم الأربعاء، بحسب أهالي الضحية.

وأكد زملاء الضحية أنه تعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء على أيدي رجال الشرطة دون أن يكون متهما في أي قضية. كما أكدوا وجود علامات تعذيب وجروح قطعية وكدمات في اماكن متفرقه من جسده.

وتجمهر عدد من أهالي الضحية أمام المشرحة مطالبين بعدم خروج الجثمان قبل التشريح وسط هتافات ضد وزارة الداخلية.