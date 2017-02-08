البث الحي
سياسة

بابا الفاتيكان ينتقد معاملة مسلمي الروهينغيا في ميانمار

8/2/2017

وجه بابا الفاتيكان انتقادا لاذعا للأعمال الوحشية التي ترتكب بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار.

وقال البابا فرانسيس إن مسلمي الروهينغيا يتعرضون للتعذيب والقتل بسبب معتقداتهم الإسلامية.

وجاءت تصريحات البابا في قداسه الأسبوعي بعد تقرير الأمم المتحدة الذي ذكر الأسبوع الماضي أن قوات الأمن في شمال البلاد ارتكبت جرائم قتل جماعي وجرائم اغتصاب جماعية وأحرقت قرى.

وقال البابا إن مسلمي الروهينغيا "يعانون منذ سنوات وعُذبوا وقتلوا ببساطة لأنهم يريدون ممارسة ثقافتهم ومعتقداتهم الإسلامية."

وأضاف "لقد طُردوا من ميانمار ونُقلوا من مكان لآخر لأنه لا أحد يريدهم. لكنهم أناس طيبون ومسالمون. ليسوا مسيحيين. وهم أناس طيبون، هم أشقاؤنا وشقيقاتنا."

وبعد صدور التقرير يوم الجمعة قال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي تعهدت بالتحقيق في المزاعم.

وكانت ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية قد نفت من قبل تقريبا كل مزاعم انتهاك حقوق المسلمين في الشمال. ومن المتوقع أن يزور بابا الفاتيكان بنغلاديش في وقت لاحق العام الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)