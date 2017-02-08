بابا الفاتيكان ينتقد معاملة مسلمي الروهينغيا في ميانمار

وجه بابا الفاتيكان انتقادا لاذعا للأعمال الوحشية التي ترتكب بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار.

وقال البابا فرانسيس إن مسلمي الروهينغيا يتعرضون للتعذيب والقتل بسبب معتقداتهم الإسلامية.

وجاءت تصريحات البابا في قداسه الأسبوعي بعد تقرير الأمم المتحدة الذي ذكر الأسبوع الماضي أن قوات الأمن في شمال البلاد ارتكبت جرائم قتل جماعي وجرائم اغتصاب جماعية وأحرقت قرى.

وقال البابا إن مسلمي الروهينغيا "يعانون منذ سنوات وعُذبوا وقتلوا ببساطة لأنهم يريدون ممارسة ثقافتهم ومعتقداتهم الإسلامية."

وأضاف "لقد طُردوا من ميانمار ونُقلوا من مكان لآخر لأنه لا أحد يريدهم. لكنهم أناس طيبون ومسالمون. ليسوا مسيحيين. وهم أناس طيبون، هم أشقاؤنا وشقيقاتنا."

وبعد صدور التقرير يوم الجمعة قال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي تعهدت بالتحقيق في المزاعم.

وكانت ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية قد نفت من قبل تقريبا كل مزاعم انتهاك حقوق المسلمين في الشمال. ومن المتوقع أن يزور بابا الفاتيكان بنغلاديش في وقت لاحق العام الجاري.