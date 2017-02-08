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سياسة

القسام: تلقينا عروضا إسرائيلية لصفقة تبادل

صور لأسرى الاحتلال الإسرائيلي في غزة
صور لأسرى الاحتلال الإسرائيلي في غزة
8/2/2017

كشف قائد رفيع في كتائب القسام، إن قيادته تلقت مؤخرا عروضا إسرائيلية لإجراء صفقة لتبادل أسرى.

 وأضاف أن عروضا مختلفة تمت عبر وسطاء إقليميين ودوليين لإجراء صفقة لتبادل أسرى جديدة مقابل جنودها الأسرى في غزة.

وقال القيادي في القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- لـ "الجزيرة" إن الأعداد والصيغة التي قدمتها إسرائيل حتى الآن للصفقة المقترحة لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب المقاومة، وأكد أنه لا صحة لما نشرته إسرائيل بشأن عرض إنجاز الصفقة مقابل تسهيلات تجارية.

وأضاف أن هذه الأخبار تأتي في إطار الحرب النفسية في ظل إصرار المقاومة على مطالبها، مشددا على أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية إنسانية ووطنية ولن تحل إلا بالإفراج عنهم.

وأعلن القيادي الرفيع في القسام في تصريحه أن الكتائب أصدرت تعليماتها لوحدة الظل القسامية المسؤولة عن تأمين الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة بأن تأخذ في عين الاعتبار الانتهاكات الأخيرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويأتي تصريح القيادي في القسام للجزيرة بعد أيام من الزيارة الأخيرة التي جرت لوفد أمني كبير من حركة حماس للقاهرة لأول مرة منذ الانقلاب في مصر، حيث ضم الوفد مروان عيسى أحد أبرز قادة كتائب القسام في غزة.

وتحدثت بعض المصادر عن أن إحدى قضايا النقاش بين الجانبين كانت قضية الصفقة الجديدة في ظل أن مصر كانت قد رعت صفقة التبادل (وفاء الأحرار) مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط قبل أكثر من خمس سنوات.

المصدر : الجزيرة
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