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سياسة

الفاو: 120 ألف نيجيري يواجهون المجاعة بسبب بوكو حرام

8/2/2017

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أن أكثر من 120 ألف نيجيري، سيواجهون على الأرجح ظروفاً "كارثية" تشبه المجاعة.

وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها، الأربعاء، إنها تتوقع تدهور الأزمة الإنسانية في المناطق الكائنة بشمال شرقي نيجيريا العام الجاري، خلال الموسم الغذائي "الأعجف" في الفترة الممتدة بين يوليو/تموز وأغسطس/ آب المقبلين، جراء أنشطة حركة "بوكو حرام".

وأضافت أن "المؤشرات تظهر أن الأمن الغذائي والتغذية يزدادان سوءً" خصوصًا في ولاية بورنو، معقل التنظيم.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يعاني نحو 8.7 مليون نيجيري من أزمة غذائية، إضافة لـ2 مليون آخرين سيكونون في حالة طوارئ، و121 ألف في ظروف تشبه المجاعة، ليصل إجمالي العدد إلى 11 مليون يواجهون نقصًا حادًا للأغذية.

ولفتت المنظمة إلى أن أكثر المناطق تضررًا هي ولاية بورنو، والتي يتوقع أن يكون نصيبها 65% من إجمالي عدد الأشخاص الذين قد يتعرضون لخطر المجاعة (البالغ 121 ألف).

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، حذرت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أن حوالي نصف مليون طفل نيجيري سيواجهون المجاعة في شمال شرقي نيجيريا في 2017.

و"بوكو حرام" التي بايعت تنظيم الدولة هي جماعة نيجيرية مسلحة تأسست في يناير/كانون ثان 2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.

المصدر : الأناضول
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