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سياسة|سوريا

الجيش السوري الحر يسيطر على تلال استراتيجية في "الباب" بدعم تركي

8/2/2017

سيطر الجيش السوري الحر، على تلال استراتيجية في مدينة الباب شمالي سوريا بدعم من القوات التركية في إطار عملية "درع الفرات".

وأفاد بيان صادر عن الجيش التركي، الأربعاء، أن الجيش السوري الحر أطلق الليلة الماضية – بالتعاون مع قواته – عملية للسيطرة على كامل مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة والمحاصرة منذ فترة.

وأوضح البيان أن الجيش السوري الحر تمكن من السيطرة على تلال استراتيجية هامة في الباب من قبضة التنظيم، بدعم من القوات التركية.

وأكّد أن القوات البرية التركية استهدفت الثلاثاء 189 هدفًا تابعًا لتنظيم الدولة في الباب ضمن إطار "درع الفرات"، وتمكّنت من تدمير عدد منها بالكامل.

من ناحيته، قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم اليوم الأربعاء إن القوات السورية المدعومة من أنقرة سيطرت على الأحياء الخارجية لمدينة الباب.

 وأضاف في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة بأنقرة "المدينة محاصرة حاليا من كل الجهات. وتمت السيطرة على الأحياء الخارجية للمدينة."  

فيما صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الهدف التالي سيكون مدينة الرقة السورية.

وأضاف" هدفنا المقبل سيكون الرقة في سوريا. ينبغي أن تنفذ العملية في الرقة مع الجماعات الصحيحة وليس مع منظمات إرهابية أخرى. منذ البداية نقول والسعودية تتفق معنا أيضا بصفتنا دولتين في المنطقة وعضوين في التحالف (ضد الدولة الإسلامية) إن بإمكاننا استخدام قواتنا الخاصة بل وينبغي علينا أن نقوم بذلك."

المصدر : الأناضول
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