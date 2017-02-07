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سياسة|الولايات المتحدة

وزير الأمن الداخلي الأمريكي: الدول التي يشملها الحظر لا تتعاون معنا

7/2/2017

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي إن الدول السبع التي يحظر على مواطنيها دخول بلاده لا تتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال كيلي في جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي الثلاثاء إن بلاده لا تثق بهذه الدول السبع لأنها لا تملك الأنظمة الكافية لتبادل المعلومات بشأن مواطنيها الخطرين مع الولايات المتحدة.

والدول السبع التي يشملها القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب هي العراق وسوريا وإيران والصومال واليمن وليبيا والسودان.

لكن كيلي قال إن الولايات المتحدة لا تنوي إضافة دول أخرى إلى القائمة، وذلك ردا على تقارير ذكرت أن إدارة ترمب تدرس إضافة 12 دولة إلى القائمة.

وعلقت محكمة استئناف أمريكية الأمر التنفيذي مؤقتا، وقوبل قرار ترمب بإدانات واسعة من الأمم المتحدة ودول عدة، بينما خرجت مظاهرات في الولايات المتحدة وأنحاء العالم تندد بالقرار وتراه عنصريا وتمييزيا.

لكن كيلي قال في جلسة الاستماع إنه يدعم قرار ترمب ويراه مناسبا، وبرر ذلك بأن الحكومة الأمريكية تسعى للتصدي لمن سماهم بالإرهابيين الساعين لتهديد أمن وسلامة الولايات المتحدة ومواطنيها.

وتعهد كيلي بالسعي لحماية الحدود الأمريكية عبر ضبط عمليات السفر والانتقال، مشيرا إلى أنه يتوقع "إقامة" جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في غضون العامين المقبلين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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