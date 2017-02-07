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سياسة

ميلانيا ترمب تقاضي "ديلي ميل" بسبب تقرير اتهمها بالعمل في "الجنس"

ميلانيا ترمب
ميلانيا ترمب
7/2/2017

رفعت ميلانيا ترمب دعوى قضائية ضد صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تتهمها بالتشهير بسبب تقرير ذكر أنها عملت في مجال الجنس.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن تشارلز هاردر، محامي ميلانيا، قال في دعوى رفعها أمام المحكمة العليا في نيويورك، أمس الاثنين، ضد مجموعة ميل ميديا، مالكة صحيفة "ديلي ميل"، إن تقريرا للصحيفة في أغسطس الماضي ذكر أن ميلانيا عملت كرفيقة جنس.

وأضاف المحامي، بحسب أوراق القضية، أن تقرير الديلي ميل تسبب لميلانيا في خسارة تجارية كبيرة حيث أضاع عليها فرصة لإطلاق علامة تجارية هامة تتضمن منتجات مختلفة مثل الاكسسوارات والملابس والأحذية والمجوهرات ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة والعطور.

وأضافت وثائق الدعوى، أن هذا التقرير أضر بسمعة ميلانيا، حيث طعن في قدرتها على أداء مهامها كسيدة أولى للولايات المتحدة، ما ألحق بها أضرارا نفسية واقتصادية كبيرة، مطالبة بتعويض قدره 150 مليون دولار.

فيما ردت صحيفة الديلي ميل في بيان أنها لم تكن تقصد الإشارة إلى أن السيدة الأولى عملت كرفيقة هوى أو في مجال الجنس.

 

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