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سياسة|الولايات المتحدة

مجلس النواب الأمريكي يحصن رسائل البريد الإلكتروني القديمة

مجلس النواب الأمريكي - أرشيفية
مجلس النواب الأمريكي - أرشيفية
7/2/2017

أقر مجلس النواب الأمريكي إجراء الحصول على إذن تفتيش قبل الاطلاع على رسائل بريد إلكتروني قديمة.

وصوّت مجلس النواب لصالح مطالبة سلطات إنفاذ القانون بالحصول على إذن تفتيش قبل مطالبة شركات التكنولوجيا بالاطلاع على رسائل بريد إلكتروني قديمة مما يعد انتصارا للمدافعين عن الخصوصية الذين يخشون أن تعمل إدارة الرئيس دونالد ترمب على توسيع سلطات المراقبة الحكومية.

وأقر المجلس الإجراء بفارق صوت واحد، لكن يتوقع أن يواجه التشريع مقاومة في مجلس الشيوخ حيث أخفق في إحراز تقدم هناك العام الماضي وسط معارضة عدد محدود من المشرعين الجمهوريين بعدما أقره مجلس النواب بالإجماع.

وتضغط شركات تكنولوجيا مثل مايكروسوفت على الكونغرس منذ سنوات لإقرار قانون خصوصية البريد الإلكتروني الذي يعتبر تحديثا لقانون يعود لعقود ويلزم السلطات بالحصول أولا على إذن قبل معاينة رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات الرقمية الأخرى التي يعود تاريخها إلى 180 يوما على الأقل.

ويقول أنصار مشروع القانون الذي أقر الاثنين إنه مطلوب لتحديث قانون عفا عليه الزمن صدر قبل صعود الإنترنت التجاري.

وعبر أنصار الخصوصية عن قلقهم من قدرة ترمب على زيادة التجسس الحكومي.

وكان الرئيس الجمهوري  قد دعا خلال حملته الانتخابية إلى منصة "قانون ونظام" تشمل اقتراحات بوضع بعض المساجد بالولايات المتحدة تحت المراقبة ووضع قاعدة بيانات وطنية للمسلمين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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