كتاب بريطاني: لماذا لم يكن دور شباب الثورة كافيا في مصر؟

جيل الثورة: كتاب بريطاني عن نماذج ثورية للشباب المصري

ماذا حدث للثورة المصرية منذ العام 2011 وحتى الآن ؟

وكيف لمن تغنوا بالحرية يوما أن يؤيدوا دولة شمولية يقودها انقلاب عسكري؟!

ماذا يحدث عندما يتم التآمر على ثورة ؟

وكيف لجيل تربي على أفلام هوليوود واستهلك منتجات ذات علامات تجارية عالمية أن يعود إلي الدين؟!

هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها راشيل أسبدين الصحفية البريطانية فى كتابها الشيق:" جيل الثورة..علي خط المواجهة بين التقليد والتغيير في الشرق الأوسط" الصادر عن دار نشر ( هارفيل سيكر ) بلندن فى يونيو 2016.

صحيفة (نيويورك تايمز ) الأمريكية استعرضت الكتاب الثلاثاء علي موقعها الإليكتروني علي شبكة الإنترنت، وقالت إن القوي التي أدارت مواقفها السياسية بشكل مغاير تماما باتت تطرح أسئلة مهمة حول نمط التغيير الممكن في العالم العربي، وربما علي المستوي العالمي، وكشفت الوجّه العشوائي الفظ للسياسات الثورية والسلطوية على حد سواء.

وتساءلت الصحيفة – في استعراض للكتاب ينشر في النسخة الورقية من الصحيفة الأمريكية الأحد المقبل- عن الأسباب التي دفعت الكثير من المصريين لتقبل فكرة المخاطرة بكل شيء في العام 2011، وتساءلت مستنكرة: لماذا بعد سنتين فقط – وبالتحديد في يوليو 2013 – كان الكثيرون من هؤلاء الشبان والشابات يقبلون بعقد صفقة شيطانية مع مستبد وطاغية؟!

وأكدت الصحيفة إن هذا الكتاب – الذي يقع فى 272 صفحة من القطع المتوسط – يسعي لتفكيك التداخل بين ما اسمتهما الأسطورتين التوأمين: الجغرافيا السياسية، والطبيعة البشرية.

ويقدم الكتاب قصصا عن حياة مجموعة من الشبان والشابات في مصر كنماذج لتفسير التفاعل والتداخل بين العوامل الشخصية والتأثيرات السياسية والجغرافية من خلال شخصية " أمل " الفتاة الثورية المتحررة التي هربت من قريتها بالفيوم طلبا للحرية لتعيش بوسط القاهرة وتعاصر أحداث ثورة يناير 2011 وما بعدها، وينتهي بها المطاف حزينة لوقوعها ضحية فى يد مجموعة متمردة تلاعبت بها أجهزة الاستخبارات المصرية، ومؤخرا تزوجت أمل من رجل أجنبي( غير مصري) وتخطط للهجرة معه خارج البلاد بصفة نهائية.

كما يقدم الكتاب شخصية مهندس البرمجيات الملحد " عمرو " باعتبار الإلحاد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وكذلك " أيمن " الذي يقدمه علي أنه نموذج للتشدد الديني، و " رقية " الفتاة المراهقة التي استشهدت بعد الانقلاب العسكري، ومن خلال تفاصيل تلك الحكايات عن أناس عاديين يسعي الكتاب للولوج داخل – ما أسمته نيويورك تايمز- القوي المعقدة التي تتحكم في حياة الشباب المصري، والتي سوف تحدد مسارات التغيير المقبل في الشرق الأوسط وليس في مصر وحدها.

ويخلص الكتاب الي أن هذه النماذج من الشبان والشابات في مصر لا يمكن أن يصنعوا التغيير المرتقب بمفردهم، وأن التغيير لا يمكن أن يحدث بعيدا عن الأنماط الاجتماعية داخل الأسرة والمدرسة ومؤسسات التنشئة الدينية، غير أن الصحيفة الأمريكية تؤكد في نهاية عرضها للكتاب إن المصريين أثبتوا قدرة عجيبة علي التكيف مع انتهاكات الدولة البوليسية، لكنهم فى الوقت ذاته أثبتوا أن لديهم قدرة فريدة في التصدي لتلك الانتهاكات ووقف هذه التجاوزات متي وجدوا لذلك سبيلا.

تجدر الإشارة إلى أن مؤلفة الكتاب راشيل أسبدن ولدت فى لندن في العام 1980 وانتقلت الي القاهرة لدراسة اللغة العربية وعملت كصحفية متدربة فى مصر منذ العام 2003 وحصلت في العام 2010 علي منحة ونستون تشرشل لدراسة التربية الإسلامية، وقضت السنوات الأخيرة متنقلة بين اليمن والسودان وباكستان وشمال الهند وقامت بالكتابة عن الإسلام فى المجتمعات الإسلامية المختلفة، وهي مستقرة في مصر منذ العام 2011 وتكتب فى العديد من الصحف البريطانية من بينها صحف : الغارديان ، نيو ستيتسمان ، ومجلة " بروسبكت ".

أحمد حسن الشرقاوي