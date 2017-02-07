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سياسة|تركيا

فصل أكثر من 4000 موظف حكومي في تركيا

اعتقال متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب بتركيا
اعتقال متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب بتركيا
7/2/2017

فصلت تركيا 4464 موظفا عموميا أكثر من نصفهم من وزارة التعليم وذلك في مرسوم نشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

وتعد العملية توسيعا لحملة تطهير لمسؤولين بالدولة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز2016.

وأقالت تركيا أو أوقفت عن العمل أكثر من 125 ألف مسؤول منذ محاولة الانقلاب واعتقلت رسميا نحو 40 ألف شخص من الجيش والشرطة وقطاعات أخرى، بحسب وكالة رويترز.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

 

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