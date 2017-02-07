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سياسة|أفغانستان

شاهد: 20 قتيلا في انفجار خارج المحكمة العليا بالعاصمة الأفغانية

7/2/2017

قالت وزارة الصحة إن 20 قتيلا على الأقل قتلوا وأُصيب 48 آخرون في انفجار قنبلة خارج مبنى المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية كابول

وقالت الشرطة في موقع الحادث إن الشواهد الأولية تشير إلى أن انتحاريا فجر نفسه أثناء خروج موظفي المحكمة من مكاتبهم بنهاية يوم العمل.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وقال شهود إنهم رأوا بقع دماء في الشارع وعددا من عربات الإسعاف تغادر المنطقة.

وقال شاهد يدعى داك خودا "عندما سمعت صوت انفجار هرعت تجاه موقف السيارات الخاص بالمحكمة العليا للعثور على شقيقي الذي يعمل هناك" مضيفا أنه وجد شقيقه على قيد الحياة.

وتابع "لسوء الحظ سقط عدد من القتلى والمصابين".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار.

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