شاهد: 20 قتيلا في انفجار خارج المحكمة العليا بالعاصمة الأفغانية

قالت وزارة الصحة إن 20 قتيلا على الأقل قتلوا وأُصيب 48 آخرون في انفجار قنبلة خارج مبنى المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية كابول

وقالت الشرطة في موقع الحادث إن الشواهد الأولية تشير إلى أن انتحاريا فجر نفسه أثناء خروج موظفي المحكمة من مكاتبهم بنهاية يوم العمل.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وقال شهود إنهم رأوا بقع دماء في الشارع وعددا من عربات الإسعاف تغادر المنطقة.

وقال شاهد يدعى داك خودا "عندما سمعت صوت انفجار هرعت تجاه موقف السيارات الخاص بالمحكمة العليا للعثور على شقيقي الذي يعمل هناك" مضيفا أنه وجد شقيقه على قيد الحياة.

وتابع "لسوء الحظ سقط عدد من القتلى والمصابين".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار.