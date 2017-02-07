شاهد: نزوح المدنيين من شمال الرقة السورية مع بدء المعركة على تنظيم الدولة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن بدء المرحلة الثالثة لمعركة طرد "تنظيم الدولة" من مدينة الرقة، معقله الأبرز بسوريا.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية ضرورة تلقيها المزيد من الدعم من واشنطن لمحاربة عناصر التنظيم بعد حصولها للمرة الأولى على مدرعات أمريكية.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان خلال مؤتمر صحفي في قرية العالية شمال مدينة الرقة "عن بدء المرحلة الثالثة من عملية تحرير ريف ومدينة الرقة"، مشيرة إلى أن الحملة الجديدة "تستهدف تحرير الريف الشرقي للمحافظة".

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني حملة "غضب الفرات" لطرد "تنظيم الدولة " من الرقة.

وبعد تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف الرقة الشمالي، أعلنت تلك القوات في العاشر من ديسمبر/ كانون أول 2016 المرحلة الثانية من الحملة التي تركزت على الريف الغربي.

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية منذ أسابيع للتقدم نحو مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، وهي تبعد عنهما خمسة كيلومترات.

وقالت المتحدثة باسم حملة "غضب الفرات" جيهان شيخ أحمد في قرية العالية أن "750 مقاتلا من المكون العربي في ريف الرقة انضموا إلى قوات سوريا الديموقراطية وقد تم تدريبهم وتسليحهم من قبل قوات التحالف الدولي".

وفي نهاية يناير/كانون ثاني، أعلنت واشنطن أنها سلمت للمرة الأولى مدرعات إلى الفصائل العربية ضمن قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو أن "قوات التحالف العربي ضمن قواتنا زودت بعربات"، مشيرا إلى أن "العدد قليل جداً ونتمنى أن يتزايد هذا الدعم في الأيام المقبلة".

وبالإضافة إلى الغطاء الجوي، تدعم واشنطن قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح والذخيرة فضلا عن مستشارين على الأرض.

وينضوي نحو ثلاثين ألف مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ثلثاهم من المقاتلين الأكراد.

وتمكنت هذه القوات منذ تأسيسها في أكتوبر/تشرين الأول 2015 من طرد عناصر التنظيم من مناطق عدة في شمال وشمال شرق سوريا.

ويشكل دعم واشنطن لها مصدر قلق دائم بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ تصنف الأخيرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.

وتحرص واشنطن على التأكيد مرارا أنها تسلح المكون العربي لقوات سوريا الديمقراطية وليس المكون الكردي.