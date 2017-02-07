شاهد: فرحة مهاجر صومالي بعد السماح له بدخول الولايات المتحدة

سُمح للمهاجر الصومالي إسحق أحمد رابي بدخول الولايات المتحدة.

وذلك بعدما رفضت محكمة فدرالية أمريكية طلب وزارة العدل إعادة العمل بالمرسوم الرئاسي الذي يحظر دخول مواطني سبع دول مسلمة البلاد.

وكان ترمب قد وقع أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة تسعين يوما على مواطني سبع دول، هي سوريا والعراق والسودان وليبيا والصومال واليمن، إلى جانب إيران.

لكن القاضي جيمس روبرت أبطل قرار ترمب، بعد أن رفعت ولاية واشنطن دعوى قضائية ضد إدارة ترمب.

في الوقت الذي قال فيه حاكم واشنطن الديمقراطي جاي إنسلي إن قرارات ترمب تمثل إهانة لكل أبنائها من كل المعتقدات، وتشكل خطرا عليهم.

كما وصفت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي قرار الرئيس الأمريكي بأنه متهور ومتعجل وغير أخلاقي.

واتخذ قرارات السماح بالسفر لرعايا الدول السبع الممنوعة من دخول الولايات المتحدة بعد أن علق قاض فدرالي من سياتل مرسوم الرئيس الأمريكي الذي يحظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة وكل اللاجئين إلى الولايات المتحدة.