شاهد : سرقة منزل الهندي ساتيارثي الحائز على جائزة نوبل للسلام

اقتحم لصوص منزل كايلاش ساتيارثي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2014 في نيودلهي وسرقوا نسخة من ميدالية الجائزة.

وقال روميل بانيا المسؤول في الشرطة الهندية إن نسخة الميدالية سرقت من منزل الناشط في مجال حقوق الأطفال في جنوب نيودلهي في الصباح الباكر.

وأضاف بانيا وهو نائب رئيس الشرطة في العاصمة الهندية "فتحنا تحقيقا للقبض على الجناة."

وقال راكيش سنجر مدير حركة ( باتشبان باتشاو أندولان التي بدأها ساتيارثي) الذي يحضر مؤتمرا في الخارج إن هدايا أخرى وشهادات كانت بجانب نسخة الميدالية سرقت أيضا.

وميدالية نوبل معروضة في متحف قصر الرئيس الهندي براناب موكيرجي بعد أن قرر ساتيارثي إهداء الميدالية إلى الأمة في عام 2015.

وترك ساتيارثي (63 عاما) عمله كمهندس كهرباء في عام 1980 للعمل في مكافحة عمل الأطفال، ومنذ ذلك الحين قاد احتجاجات ومظاهرات سلمية عدة للفت الانتباه إلى محنة استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية.

في عام 2004 سرقت أيضا شهادة وميدالية جائزة نوبل لرابندرنات طاغور الذي فاز بالجائزة في الأدب عام 1913.