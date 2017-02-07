شاهد: اتفاق السلام بين متمردي فارك والحكومة الكولومبية يهدد مزارعي الكوكايين

يخشى مزارعو الكوكايين في كولومبيا من أن يؤدي السلام بين الحكومة ومتمردي "فارك" إلى فقدانهم مورد دخلهم الوحيد.

وتنتشر حقول الكوكايين في جبال قرية بوليكاربا الواقعة في جنوب كولومبيا.

ويوضح روبرتو ديلغادو وهو تاجر في سن الثانية والأربعين أنه يخشى "انعدام الأمن" بعد انسحاب المتمردين من المنطقة "إذا ما تم القضاء على زراعة الكوكا هنا، سيفقد السكان كل شيء. الناس يعيشون بفضل هذه الزراعة".

وهو على غرار سكان كثيرين أخرين يعيش حالة من القلق إذ أن جميع السكان معتادون على دفع أموال للمتمردين كي يحموهم من مجموعات مسلحة أخرى وقوات الأمن المصممة على القضاء على هذه الزراعة غير القانونية لنبتات الكوكا.

لكن مع التوقيع على اتفاق السلام في 26 تشرين الثاني/نوفمبر لإنهاء نزاع مسلح مستمر منذ 52 عاما، وافقت القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) على التخلي عن الإتجار بالمخدرات الذي أصبح منذ الثمانينات وقود حرب الإخوة الأعداء التي تمزق كولومبيا.

وأقرت قوات "فارك" بأنها تمول عملياتها العسكرية بفضل أنشطة متصلة بتجارة المخدرات بينها ابتزاز مزارعي الكوكايين وهي نبتة مهمة جدا بالنسبة للسكان الأصليين وتستخدم في إنتاج الكوكايين.

أما اليوم، فيستعد نحو 5800 مقاتل في هذه الميليشيا المتمردة التي ولدت من رحم تمرد فلاحين في العام 1964 لتسليم أسلحتهم تنفيذا لمسار يمتد على ستة أشهر.

ويسود غموض في "بوليكاربا" مركز إنتاج الكوكا في منطقة "نارينيو" جنوب غرب كولومبيا إزاء مستقبل السكان بعد تسليم متمردي فارك أسلحتهم.

فهذه المقاطعة المحاذية للإكوادور عانت دمارا كبيرا بسبب المجموعات المسلحة سواء من المتمردين مثل جيش التحرير الوطني (أخر الميليشيات الناشطة) أو من العصابات المتخصصة في الإتجار بالمخدرات والبشر والألغام غير القانونية.

ويلفت روبرتو ديلغادو إلى أن متمردي فارك كانوا يذودون عن السكان "منزلين العقاب في حق الأشخاص الذين ينشرون الفوضى".

ويحذر خيسوس راموس وهو مزارع للكوكايين في سن الثانية والأربعين من أنه "اعتبارا من اللحظة التي يسلم متمردو فارك اسلحتهم وستصبح هذه المنطقة متروكة لمصيرها، قد تندلع مجددا حرب بين المجموعات، كما في السابق، سعيا للسيطرة" على المقاطعة.

ويبدي السكان تشكيكا إزاء خطة الزراعات البديلة لسكان معاقل المتمردين السابقة حيث وعدت الحكومة بمساعدات على ايجاد بدائل للمحاصيل غير القانونية.

ويقول راموس "يمكنهم القضاء على الكوكا لكنهم إذا لم يساعدونا، سيعاود الناس زراعتها".

ويوضح أن زراعة الكوكا "تتميز بالسهولة إذ أن الحصاد الأول يحصل بعد ستة أشهر من الزرع ويتكرر الأمر بعد ذلك كل ثلاثة أشهر"، كما أن القرويين لا يتعين عليهم نقل إنتاجهم إلى المدن لأن "المشترين يقصدونهم إلى ديارهم" لتسلم البضائع.

والهكتار الواحد من محاصيل الكوكا يحقق في المعدل ما يقرب من مليون بيزوس (حوالي ثلاثمئة وثلاثين دولارا) شهريا، أي ضعف ما توفره زراعات أخرى كالفول السوداني والأفوكادو والكاكاو.

وتقول الكسندرا ماتيتوي "نعيش بفضل الكوكا لأن المنتجات الأخرى غير مربحة"، مضيفة "نعاني هنا من الإهمال فلا طرقات ولا جسور ولا مياه للري".

وتعول كولومبيا، أكبر منتج لمحاصيل الكوكايين في العالم مع 96 ألف هكتار وأكبر منتج للكوكايين مع 646 طنا في العام 2015 بحسب الأمم المتحدة، على السلام من أجل محاربة الإتجار بالمخدرات والاستثمار في البنى التحتية في المناطق التي كانت تنتشر فيها هذه الزراعات.