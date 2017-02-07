شاهد: إصابة فلسطينيين بتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أصيب فلسطينيان بجروح في سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وفقا لوزارة الصحة ومصادر أمنية بالقطاع.

وأكد أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في بيان "إصابة اثنين من المواطنين بجروح مختلفة بشظايا باستهداف وسط خانيونس".

وذكر مصدر أمني وشهود عيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا وسط خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي شرق مدينة غزة أطلقت الطائرات الحربية خمسة صواريخ على الأقل على أراضي زراعية ومزرعة للدواجن بحسب شهود عيان ومصادر أمنية.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية عدة قذائف على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وتأتي هذه الغارات الجديدة بعد غارتين شنتهما الطائرات ظهر أمس الاثنين على موقعين تابعين لـ "حركة حماس" بحسب مصادر فلسطينية، أسفرت عن إصابة واحدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها أنه قصف موقعا تابعا لـ"حركة حماس" التي تسيطر على غزة ردا على سقوط قذيفة اطلقت من القطاع على جنوب اسرائيل في وقت سابق.

وقال الجيش ان القذيفة سقطت في منطقة غير مأهولة قرب عسقلان (جنوب إسرائيل)، دون أن تسبب أضرار أو إصابات.

من جانبه أعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم "حماس" أن "هذا التصعيد الإسرائيلي على غزة خطير ويجب أن يتوقف".

محذرا أن "التمادي في هذه الحماقات وتفجير الأوضاع مع المقاومة لن ترتد إلا في وجهه".

وفي حين حمل برهوم إسرائيل "المسئولية الكاملة عن استمرار هذا التصعيد واستهداف مواقع المقاومة والمنشآت والممتلكات المدنية"، أعتبر أيضا أن التصعيد "محاولة إسرائيلية للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الأسرى وأهلنا في القدس وتصدير لأزماتهم الداخلية على القطاع".

ولم يطلق أي صاروخ أو قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

واضاف الجيش أن دبابة إسرائيلية فتحت النار على موقع لحركة حماس شمال القطاع.

وتحافظ إسرائيل وحركة حماس على وقف هش لإطلاق النار منذ الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين يوليو/تموز وأغسطس/أب 2014 واستمرت خمسين يوما وكانت الأطول والأكثر دموية بين الحروب الثلاث على القطاع.

وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار تكرارا لانتهاكات إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل غالبا ما تنسب إلى فصائل فلسطينية مسلحة.