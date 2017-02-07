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سياسة|إيران

خامنئي يتوعد ترمب بالرد في ذكرى الثورة الإيرانية

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية -آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية -آية الله علي خامنئي
7/2/2017

رفض المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لطهران من مغبة عدم وقف الاختبارات الصاروخية.

ونقل عن خامنئي قوله عبر موقعه الإلكتروني في اجتماع مع قادة عسكريين بطهران "لا يمكن لأي عدو شلّ حركة الأمة الإيرانية."

وقال خامنئي "يقول ترمب عليكم أن تخافوا مني .. لا! هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في العاشر من فبراير (ذكرى الثورة) وسيعبرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات."

وقال خامنئي "نشكر هذا السيد (ترمب) لأنه سهل علينا المهمة بكشفه الوجه الحقيقي للولايات المتحدة.. ما نقوله منذ أكثر من ثلاثين عاما عن الفساد السياسي والاقتصادي والاخلاقي والاجتماعي داخل السلطة الأمريكية، هذا الرجل كشف عنه خلال الحملة الانتخابية وبعدها".

المصدر : الجزيرة مباشر
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