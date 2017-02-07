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سياسة

ترمب يهاجم الإعلام مجددا

7/2/2017

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسائل الإعلام بتجاهل هجمات شنها "متشددون إسلاميون" في أوربا.

ولم يذكر ترمب تحديدا أي هجمات لم يغطها الإعلام وأي أخبار تتجاهلها الهيئات الإعلامية ولم يقدم كذلك أي تفاصيل تدعم اتهاماته.

وقال ترمب لمجموعة ضمت نحو 300 من الجنود الأمريكيين في قاعدة ماكديل الجوية في فلوريدا الاثنين "يحدث ذلك في كل أنحاء أوربا ووصل إلى مرحلة لا يجري عندها حتى تغطيتها."

وأضاف "في كثير من الحالات لا ترغب الصحافة غير الأمينة للغاية في تغطيتها. لديهم أسبابهم وأنتم تدركون ذلك." ولم يقل شيئا عن تلك الأسباب.

وأصدر البيت الأبيض في وقت لاحق قائمة تضم 78 هجوما في أنحاء العالم في الفترة من سبتمبر أيلول 2014 وحتى ديسمبر كانون الأول 2016.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض "الشبكات لا تخصص لكل منها (الهجمات) المستوى نفسه من التغطية كما كانت تفعل من قبل… ينبغي عدم السماح بأن يصبح ذلك هو الوضع العادي الجديد."

وكان ذلك أحدث هجوم لترمب على وسائل الإعلام التي كثيرا ما ينال منها ساخرا ويقول إنها قللت على نطاق واسع من تقدير فرصه في الفوز أثناء حملته لانتخابات الرئاسة.

ورفض أل تومبكينز من معهد بوينتر للصحافة ومقره فلوريدا انتقادات ترمب. وقال "التلميح بأن الصحفيين لا ينشرون لسبب أو آخر أخبار هجمات تنظيم الدولة أمر في غاية الغرابة."

المصدر : الجزيرة مباشر
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