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سياسة|تركيا

بالصور: أول فتاة محجبة على مقعد طائرة حربية تركية

مروة غوربوز أول محجبة تتمكن من الجلوس على مقعد قيادة طائرة حربية
مروة غوربوز أول محجبة تتمكن من الجلوس على مقعد قيادة طائرة حربية
7/2/2017

أصبحت مروة غوربوز أول محجبة تتمكن من الجلوس على مقعد قيادة طائرة حربية.

 بعد التعديلات التي أجرتها رئاسة الوزراء التركية على بعض قوانين وشروط الالتحاق بالقوات الجوية التركية، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تموز/ يوليو الماضي.

واستطاعت غوربوز اعتلاء كرسي قيادة الطائرة الحربية مستفيدةً من قانون يتيح لطلاب الجامعات الالتحاق بالكلية الجوية، حيث كانت في السنة الرابعة بكلية هندسة الحاسوب في جامعة سلجوق بولاية قونية وسط تركيا.

وتمكنت غوربوز من تجاوز كافة الاختبارات والامتحانات بدرجة عالية، وحصلت على موافقة الكوادر الطبية المطلوبة، حيث أشرف قرابة 14 خبيراً في شؤون الطيران على اختبارات غوربوز خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وتلقت غوربوز البالغة من العمر 23 عاماً دعماً وتشجيعاً كبيراً من والدها، وقررت أن تصبح أول قائدة طائرة حربية، وتنتظر في هذه الأثناء المقابلة الأخيرة في وزارة الدفاع التركية، والتي تعد البوابة الأخيرة التي من خلالها ستصل إلى مقعد قيادة المقاتلة.

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