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سياسة|الولايات المتحدة

السجن 30 عاما لأمريكي بتهمة إحراق مسجد

7/2/2017

قال مسؤولون قضائيون إنه صدر حكم بسجن مواطن من فلوريدا 30 عاما بتهمة إضرام النار في مسجد ومركز إسلامي .

وكان المسجد يتردد عليه يوما عمر متين الذي أطلق النار في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو.

وقالت السلطات إن المتهم جوزيف شرايبر (32 عاما) ألحق أضرارا تجاوزت قيمتها 100 ألف دولار بمركز فورت بيرس الإسلامي الذي أشعل فيه النار في 11 سبتمبر أيلول 2016 في الذكرى الخامسة عشرة للهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة.

وتزامنت الواقعة أيضا مع عيد الأضحى. ولم يصب أحد لكن الحريق اضطر المركز إلى البحث عن موقع آخر لإقامة الصلاة.

وقال ستيف جوسنيل نائب المدعي العام بالولاية في مقابلة جرت الاثنين إن شرايبر أبلغ الشرطة بعد القبض عليه في سبتمبر أيلول بأن الهجوم لا علاقة له بمتين.

والمسجد قريب من شقة كان يقيم بها متين مع زوجته قبل أن يقتل 49 شخصا ويصيب عشرات في ملهى ليلي في أورلاندو في يونيو حزيران الماضي في واقعة شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى والمصابين في إطلاق نار جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث.

وأعلن متين مبايعته زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في اتصال بخدمة الطوارئ قبل قتله في اشتباك بالأعيرة النارية مع الشرطة وذلك بعد مواجهة دامت ثلاث ساعات في الملهى. ولا يعتقد المحققون أنه تلقى مساعدة من جهات بالخارج.

وقال جوسنيل إن شرايبر أبلغ المحققين بأنه يعتبر تعاليم الإسلام خطرا على الأمن القومي. وقالت الشرطة من قبل إن صفحته على فيسبوك تضمنت عبارات مناهضة للمسلمين.

وقال الادعاء "قال إنه لم يكن غاضبا وإنما فعل ما فعل بدافع الكراهية."

وأضاف "إنه لأمر مروع أن يهاجم أحد دار عبادة أيا كان السبب."

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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