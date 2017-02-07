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سياسة|مصر

الخارجية المصرية تشيد بانتقادات البيت الأبيض للإعلام الغربي

المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد
المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد
7/2/2017

أشادت الخارجية المصرية بانتقادات البيت الأبيض لتجاهل الإعلام الغربي لـ 78 اعتداء إرهابيا على مستوى العالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن الموقف الأمريكي يتسق مع دعوات مصر المتكررة لضرورة تبني استراتيجية شاملة ومتسقة وغير انتقائية لمكافحة الإرهاب على حد وصفه.

وأضاف أبو زيد أنه من المؤسف أن الانتقائية والتحيز الذي انتقده الرئيس الأمريكي في بعض دوائر الإعلام الغربية في تناولها للأحداث الإرهابية لم يقتصر فقط على مجرد تجاهل بعضها، وإنما امتد ليشمل أسلوب التغطية الإعلامية لبعض تلك الاعتداءات.

وادعى المتحدث باسم الخارجية أنه في الوقت الذي يتم إبراز الدعم والتعاطف الدولي مع دول ومجتمعات تعرضت لعمليات إرهابية، وجهت أصابع الاتهام والتقصير إلى دول أخرى – مثل مصر – حينما تعرضت لعمليات إرهابية أودت بحياة العشرات، والمئات، مثل حادث سقوط الطائرة الروسية، أو حادث تفجير الكنيسة البطرسية مشيرا إلى أن بعض دوائر الإعلام الغربية صورته على كونه يعكس تقصيراً من جانب السلطات المصرية في توفير الحماية للأقباط من أبناء الوطن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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