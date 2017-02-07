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اتهام فيلدرز المعادي للإسلام في هولندا ببث أخبار كاذبة

اليميني المتطرف غيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الهولندي
اليميني المتطرف غيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الهولندي
7/2/2017

اتهمت الطبقة السياسية الهولندية الاثنين النائب الهولندي المعادي للإسلام غيرت فيلدرز ببث أخبار كاذبة.

فقبل خمسة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في الخامس عشر من مارس / آذار، كتب فيلدرز تغريدة وصورة مركبة لإلكسندر بختولد زعيم الحزب "دي 66" الاشتراكي الديموقراطي المؤيد لأوربا محاطا بلافتات كتب عليها "الإسلام سيجتاح أوربا" و"الشريعة لهولندا".

واستخدم فيلدرز شعارات مناهضة للإسلام والهجرة وللنظام القائم أتاحت له تصدر استطلاعات الرأي خلال الأشهر الماضية، يليه الليبراليون بزعامة رئيس الحكومة مارك روتي.

وكتب فيلدرز في تغريدته أن بختولد "يتظاهر مع إرهابيين من حماس"، ويتساءل ما إذا كانت الصورة المركبة تتضمن ما سيقوم به لاحقا.

ويحتل حزب بختولد المرتبة الخامسة في استطلاعات الرأي ، وقد ردّ بغضب على تغريدة فيلدرز في صفحته على فيسبوك قائلا "عادة ما ابتسم لدى رؤية رسوم أشخاص مبدعين على الإنترنت، لكنني لم ابتسم هذه المرة".

وتابع "في هذه المرحلة التي تنتشر فيها الأخبار الكاذبة لا نستطيع بكل بساطة أن نتجاهل التداعيات التي يمكن أن تنجم عن صورة كاذبة من هذا النوع".

وأوضح إنه ربح دعوى قضائية في ديسمبر / كانون الأول الماضي ضد مناصر لحزب فيلدرز " الحزب من أجل الحرية " هدده بالقتل، فحكم بالسجن أربعة أسابيع منها ثلاثة مع وقف التنفيذ.

كما أثار غيرت فيلدرز غضب سياسيين هولنديين آخرين .. وكتب زعيم أنصار البيئة جيسي كلافر تغريدة قال فيها إن الصورة المركبة لفيلدرز "حقيرة وغير مسؤولة" مضيفا "من يكتب في تغريداته أخبارا كاذبة عن أشخاص آخرين يفقد مصداقيته".

وبعد هولندا من المقرر أن تجري انتخابات في فرنسا وألمانيا وسط تزايد المخاوف من تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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